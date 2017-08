La police affirme sa présence au centre ville de Nantes

Alors que les agents du réseau de transports en commun de l'agglomération nantaise ont subi plus d'une dizaine d'agressions depuis le début de l'été, les policiers ont mené ce mercredi une opération de sécurisation à Commerce, où de nombreux délits sont régulièrement constatés.

L'objectif de cette opération de sécurisation est de rassurer les usagers des transports en commun nantais, mais aussi et surtout, rassurer les agents de la TAN, régulièrement victimes d'agressions ou d'incivilités. Ce mercredi, six policiers municipaux et 15 fonctionnaires de police ont participé à cette opération qu'ils ont décidé de médiatiser.

Et Commerce, jusqu'au Carré Feydeau et le château, sont des lieux où "il y a beaucoup de passage donc beaucoup de 'clientèle'", explique Thierry Palermo, adjoint au directeur départemental de la sécurité publique. "Et puis il s'agit aussi de rassurer le personnel de la TAN qui se trouvent confrontés à un certain nombre d'incivilités croissantes. Il sont rassurés par notre présence, et on compte aussi sur leur réactivité à eux pour appeler le 17 lorsqu'ils sont confrontés à des délits ou des incivilités. On compte aussi sur la participation des voyageurs pour nous signaler des faits de ce type."

Huit personnes interpellées

Depuis le début de l'été, les agents de la TAN ont été la cible d'une dizaine d'agressions. La brigade de surveillance des transports en commun, qui compte 11 policiers, effectue ce type d'intervention au quotidien dans zones de correspondance sensibles du réseau TAN, comme Commerce, Orvault ou Bellevue.

Ce mercredi, 32 personnes ont été contrôlées par les policiers. Huit ont été conduites au poste de police. Parmi eux, quatre étrangers en situation irrégulière, deux interpellés en flagrant délit de vol de téléphone portable, un étranger qui est interdit de séjour en France et une personne condamnée à de la prison ferme qui n'a pas effectué sa peine.