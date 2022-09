Un homme soupçonné d'être un "semi-grossiste" de la drogue arrêté en Dordogne

En tout huit personnes ont été interpellées mardi et mercredi dans l'agglo et jusqu'au Bugue. Un homme de 34 ans, soupçonné d'être un "semi-grossite" qui arrosait en cannabis toute l'agglo de Périgueux, est en garde à vue.

Les policiers ont tapé à leurs portes sur les coups de six heures du matin, à Marsac, Trélissac, et même au Bugue en Périgord noir. Six personnes ont été interpellées mardi 27 septembre en Dordogne, soupçonnées de participer à un vaste trafic de drogue dans l'agglomération de Périgueux. L'information, révélée par Sud Ouest, est confirmée à France Bleu Périgord par le parquet de Périgueux. Deux personnes supplémentaires ont été placées en garde à vue ce mercredi 28 septembre.

Plusieurs kilos de résine et d'herbe écoulés

Les enquêteurs ont mis la main sur un suspect en particulier, un homme de 34 ans, soupçonné d'être un "semi-grossiste" de la drogue qui arrosait toute l'agglo en résine de cannabis et en herbe. Il aurait écoulé plusieurs kilos de drogue en quelques mois. Le trentenaire, un trafiquant déjà bien connu de la police pour du trafic de drogue, vivait entre Marsac et Le Bugue.

Sa compagne, et même sa mère ont également été placées en garde à vue. A son domicile, la perquisition des enquêteurs a permis de retrouver de l'argent, de la drogue, des vêtements de luxe et même du matériel pour faire pousser du cannabis.

Cinq enquêteurs mobilisés plusieurs mois

Les autres suspects interpellés sont soupçonnés d'être des dealers qui participaient au trafic, à la fois à Coulounieix-Chamiers, Boulazac ou encore Trélissac. Ils pourraient être les clients du "semi-grossiste", pour revendre la drogue sur les réseaux sociaux ou directement dans les rues.

Cinq enquêteurs du commissariat de Périgueux ont été mobilisés pendant près de quatre mois sur cette affaire. Une quinzaine d'autres agents de police ont été mobilisés mardi et mercredi pour ce vaste coup de filet, avec des maîtres chien. Les gardes à vue dans les affaires de trafic de stupéfiant pouvant durer jusqu'à 96 heures, les suspects étaient toujours dans les geôles du commissariat ce mercredi soir. Le parquet devrait décider à l'issue de leurs auditions s'ils doivent être jugés en comparution immédiate, ou s'il y a besoin de saisir un juge d'instruction pour continuer l'enquête.