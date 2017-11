La police bordelaise passe à l'identification numérique

Depuis cette semaine, la police bordelaise a de nouveau moyens de contrôle. Elle peut désormais accéder en temps réel à de nombreuses informations sur les automobilistes, ou les personnes qu'elle souhaite contrôler. Utile, par exemple, pour reconnaître les personnes fichées, en moins d'une minute.

Avant, pour connaître les détails d'une personne qu'elle interpellait, la police bordelaise devait utiliser des méthodes, un peu datées "On devait passer par un réseau radio, explique Michel Malet, adjoint au chef du service ordre public et sécurité routière. Et s'il y avait plusieurs équipages sur Bordeaux, et une seule personne au bout du fil, on devait parfois attendre". Aujourd'hui, si la police interpelle quelqu'un dans la rue, elle peut accéder à son dossier en moins d'une minute. Et savoir, par exemple, si cette personne est recherchée ou fichée S.

268 smartphones et tablettes déployés

Après la gendarmerie, c'est donc au tour de la police bordelaise d'entrer dans le monde des réseaux connectés. Depuis cette semaine , elle commence à être équipée de smartphones et de tablettes numériques qui permettent aux agents sur le terrain d'avoir accès à tous les fichiers de la sécurité intérieure, personnes recherchées, immatriculation des véhicules, permis de conduire...

Un système baptisé NEO comme Nouveaux Equipements Opérationnels. A terme, 268 smartphones individuels et tablettes à usage collectif seront déployés au sein de la police bordelaise.