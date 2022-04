La police cherche les propriétaires de 7.000 objets d'arts cachés illégalement en Dordogne

Les policiers de Dordogne ont retrouvé plus de 7.000 bijoux, tableaux, objets d'arts et armes de collection dans différentes caches appartenant à une même famille. Tout est parti d'un vol dans un coffre fort à Bergerac. Un site internet a été créé pour retrouver les vrais propriétaires.

Il y en a pour plus de 700.000 euros et c'est une valeur minimale d'après les experts

"C'est une affaire hors normes" explique le chef divisionnaire Janiszewski du commissariat de Bergerac. Avec la police judiciaire de Périgueux et la section financière du JIR (juridiction interrégionale spécialisée), ils ont retrouvé plus de 7.000 objets d'art cachés illégalement en Dordogne : des cornes de mammouth, des défenses en ivoire, une carapace de tortue, des bijoux, des tableaux, des sculptures, des armes de collections comme des mitrailleurs de la Seconde guerre mondiale, "c'est la taille d'un petit musée" déclare le chef divisionnaire du commissariat de Bergerac.

Des caches partout dans Bergerac, parfois en pleine rue

Tous ces objets dont la valeur minimale est estimée à 700.000 euros ont été retrouvés dans plusieurs caches en Dordogne appartenant à la même famille qui travaille dans le milieu des collectionneurs. Certains objets cachés en pleine rue sur la voie publique, d'autres sont à l'abri dans des coffres forts dissimulés dans des caches bien aménagées dans un hangar. Pour ouvrir les armoires fortes, les policiers sont obligés de faire intervenir des spécialistes

Trois personnes, le père, la mère et le fils ont été interpellés en janvier 2021 et mis en examen pour "blanchiment aggravé" et "détention d'armes non autorisées de catégories A, B et C entre 2015 et 2021". Ils sont soupçonnés de détenir illégalement ces objets car ils n'ont pas de preuve de propriété. Le père âgé de 63 ans a déjà été condamné par le passé. Après un an de détention provisoire, il est actuellement sous contrôle judiciaire avant le procès. Sa femme et son fils de 26 ans sont placés sous contrôle judiciaire depuis leur arrestation.

La police lance un site pour retrouver les propriétaires

L'enquête a démarré à Bergerac après le vol d'un coffre fort. Les voleurs sont organisés et bien renseignés estime le parquet puisqu'ils ont visé un collectionneur qui avait dans son coffre : des bijoux et des œuvres d'arts notamment. Il y en a pour un million d'euro de préjudice. Les policiers réalisent à Bergerac, dans l'agglo et en Dordogne plus de 50 perquisitions.

Pour permettre aux propriétaires de retrouver leurs objets, un site internet a été lancé. Tous les objets ont été inventoriés et expertisés par des commissaires priseurs spécialisés en art chinois, en manuscrits anciens notamment. Si vous reconnaissez un objet, vous pouvez contacter directement la police en leur apportant une preuve de propriété.