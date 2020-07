La police confisque des dizaines d'armes dans une chambre de l'hôpital psychiatrique de Montfavet

La police d'Avignon a mis la main sur un trésor effrayant mardi soir au Centre Hospitalier (CHS) de Montfavet. A 17 heures, ils perquisitionnent la chambre d'un patient âgé de soixante ans et retrouvent "des dizaines d'armes de catégories B, C et D" explique à France Bleu Azur Vaucluse une source proche de l'enquête. "Ce patient collectionnait des armes de blanches, des armes de poing, des munitions, des détonateurs et des éléments permettant de transformer un pistolet en semi-automatique," détaille-t-il.

Déjà condamné pour port d'arme non autorisé

Une collection illégale et dangereuse qui mène les policiers à entamer une seconde perquisition à Vauvert, dans le Gard. Là bas, chez un ami du patient sexagénaire, les enquêteurs trouvent de nouvelles armes et des cartouches.

Le patient est interpellé mardi soir, quitte sa chambre psychiatrique et est placé en garde à vue dans la nuit de mardi à mercredi. Il est convoqué par la justice prochainement. Il avait déjà été condamné en 2017 pour port d'arme non autorisé.