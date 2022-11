La police d'Ille-et-Vilaine alerte sur les cambriolages, en hausse de 50% cette année

Maisons, appartements, commerces, que ce soit à Rennes, Saint-Malo ou encore Fougères, personne n'est épargné. En Ille-et-Vilaine, les cambriolages ont doublé cette année comparé à l'an dernier. Les autorités tentent de limiter le phénomène en occupant le terrain, comme ce mardi 29 novembre où policiers et gendarmes ont menée une opération de contrôle à Thorigné-Fouillard et Cesson-Sévigné.

ⓘ Publicité

Moins de 10% des affaires élucidées

L'opération de contrôle a été dirigée par Luca Togni, directeur départemental de la sécurité publique :"On est allé là où les atteintes aux biens sont assez importantes, en quadrillant les zones pavillonnaires pour contrôler un maximum de véhicules et tenter de trouver des produits pouvant résulter de vols. Nous avons contrôlé 140 véhicules, mais cela n'a pas donné de résultats probants. En tout cas, ça nous a permis d'être très présents et de marquer une visibilité sur le secteur".

Occuper le terrain pour dissuader les cambrioleurs, c'est la stratégie de la police. Une fois le délit commis, il est souvent très difficile de retrouver les auteurs ainsi que les objets volés :"Le taux d'élucidation sur les cambriolages est de moins de 10%, Mais ça arrive dans plusieurs cas de figure. Ça arrive sur des appels au 17 avec des faits en flagrant délit. Mais ça arrive aussi quelques semaines plus tard, lorsque nous intervenons sur place, nous faisons des constatations, nous relevons indices que nous faisons analyser et qui nous permettent d'identifier les auteurs. Donc oui, nous avons une lutte. Nous interpellons en la matière, mais bien entendu avec un taux d'efficacité qui est moindre que pour d'autres types de délits", explique le commissaire Togni.

N'intervenez pas, appeler le 17

Que faire en cas de cambriolage ? On est, bien sûr, jamais vraiment préparé à ce type de situation, mais si la mésaventure vous arrive, quelques réflexes sont bons à savoir. "La première des choses, c'est appeler le 17 le plus rapidement possible et donner le maximum d'information aux opérateurs. Le cambriolage peut avoir eu lieu, mais il peut être en cours. Nous avons des cas où les auteurs sont à l'intérieur des lieux, donc il faut être le plus rapide possible", raconte le patron de la police en Ille-et-Vilaine.

De manière générale, éviter d'intervenir avant l'arrivée des forces de l'ordre. Luca Togni donne également quelques conseils pour prévenir les cambriolages : "En amont, il faut protéger les accès de son domicile, avoir des portes et des systèmes de fermeture fiables, faire installer des équipements adaptés, des alarmes ou éclairages qui peuvent permettre ou d'éviter ce type de délits".