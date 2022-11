La police de Belfort lance un appel à témoins pour retrouver un violon

Taille : 58 cm environ, teint brun, âgé de 18 ans. Voilà le profil recherché par la police de Belfort. Il ne s'agit pas de celui d'une personne disparue, mais bien d'un violon, dont le propriétaire n'a plus de nouvelles depuis le 5 octobre.

Cet homme de 41 ans, membre de l'orchestre symphonique du conservatoire de Belfort, joue depuis ses 7 ans. Il est aujourd'hui très affecté par la perte de son instrument, un violon acheté à Hambourg en 2004. Le 5 octobre dernier, il revient d'une répétition, son violon à la main. Il prend le bus, descend, et se rend compte presqu'immédiatement que l'étui est resté dans le véhicule. Trop tard, le bus est déjà parti.

Rendez le violon, vous ne risquez rien

La police ouvre alors une enquête, analyse la vidéosurveillance qui montre que le violon a été récupéré par quelqu'un. Selon les informations des enquêteurs, il aurait ensuite été jeté dans un buisson à Cravanche. Jusqu'à présent, les recherches n'ont rien donné. Un appel à témoins est donc lancé.

Si vous avez retrouvé le violon, vous pouvez le rendre au commissariat le plus proche. La police précise qu'elle surveille aujourd'hui tous les réseaux de vente en ligne et que l'instrument est fiché et donc invendable. Si vous rendez le violon vous ne risquez vous-même absolument aucune poursuite.