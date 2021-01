La police de Cavaillon met fin à une escroquerie sur internet

Un Cavaillonnais est soupçonné d'une escroquerie à grande échelle. Âgé de 39 ans, l'auteur présumé vendait sur internet des faux tickets d'entrée de parc d'attraction et des fausses locations saisonnières. Il y aurait déjà une centaine de victimes.

La police de Cavaillon a perquisitionné cette semaine un appartement dont l'occupant est soupçonné d'escroquerie sur internet. Âgé de 39 ans, il mettait en vente depuis 2018, sur des sites internet comme le bon coin ou market place, des tickets de parc d'attraction à un prix défiant toute concurrence et des fausses locations saisonnières type gite ou maison de vacances. Les victimes, dont certaines résident à l'étranger, payaient par virement bancaire et n'entendaient plus jamais parler de leurs réservations. Une centaine a déjà porté plainte.

Le montant de l'escroquerie s'élève à plusieurs milliers d'euros mais les enquêteurs pensent que d'autres victimes ne sont pas encore identifiées. L'auteur avait ouvert 22 comptes bancaires. Après une garde à vue ce mercredi 27 janvier, il est ressorti libre le temps que la police poursuive des investigations.