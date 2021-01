La police de Charente-Maritime au secours d'un chiot traîné à bout de laisse par son maître en trottinette

Parti chercher son enfant à l'école, le père de cette famille rochelaise avait attaché la laisse du Husky de quelques mois à sa trottinette électrique. Éméché il n'aurait pas remarqué que le chiot n'arrivait pas à suivre le rythme.

Ce lundi après-midi, le père de famille décide d'emmener le chiot Husky de Sibérie, né pendant le dernier confinement et fraîchement adopté, pour aller chercher son enfant à l'école à 3 kilomètres de son domicile. Il enfourche sa trottinette électrique et y attache la laisse du chiot. Selon la police de Charente-Maritime, sous l'effet de l'alcool l'homme n'aurait pas remarqué que le chiot n'arrivait pas à suivre. A quelques mètres de l'école, ne tenant plus sur ses pattes, il tombe et se fait ainsi traîner au sol à bout de laisse.

Une fois devant l'école, l'animal en sang est secouru par la police ayant été alertée de la situation. Il a été transporté à la clinique pour être soigné et son maître, qui n'est désormais plus son maître, a été conduit au commissariat pour s'expliquer de son comportement.