La police de Châteauroux appelle à la vigilance

Soyez prudent si vous êtes castelroussins : depuis quelques semaines, la police de Châteauroux constate une hausse des plaintes pour cambriolage. A chaque fois, le procédé semble le même : les malfaiteurs visent des pavillons isolés ou des commerces et s'y introduisent par effraction.

La police lance un appel à la vigilance sur les réseaux sociaux - capture d'écran

La police appelle à la plus grande vigilance et rappelle qu'en cas d'absence prolongée, il est possible de s'inscrire gratuitement à l'opération tranquillité vacances.