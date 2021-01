La police de Dijon met un coup d'arrêt à un trafic de stupéfiants en plein centre-ville

Les policiers avaient repéré un va-et-vient continu et pour le moins suspect au pied d'un immeuble du centre ville situé près de la place de la République. Il s'est avéré que les clients passaient commande de doses de drogue via le réseau social Snapchat. Ils venaient ensuite chercher leur livraison dans cet immeuble. Les policiers dijonnais ont rapidement ciblé l'appartement suspect. Ils ne se sont pas trompés. Ils ont découvert à l'intérieur 342 grammes de cannabis, 54 grammes d'héroïne, 12 grammes de cocaïne , 98 cachets d'ecstasy et 3200 euros en liquide.

Un trafic apparemment bien juteux

On estime que cette "supérette de la drogue" rapportait jusqu'à 2000 euros par jour. Les deux trafiquants présumés encourent de la prison ferme. Il s'agit d'un homme de 23 ans et d'une femme de 32 ans. Ils étaient appelés à comparaître ce vendredi 29 janvier devant le tribunal correctionnel de Dijon, à moins qu'ils bénéficient d'un délai pour préparer leur défense. Les six autres personnes interpellées sont des consommateurs présumés. Tous ont écopé d'amendes et de rappels à la loi avec, en prime, des stages de sensibilisation aux dangers des stupéfiants.