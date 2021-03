Les opérations anti délinquance et anti stupéfiants se multiplient à Dijon. La police a investi une nouvelle fois le quartier des Grésilles ce lundi 22 mars et annonce la saisie de plus d'un demi kilo de cannabis et de l'héroïne. L'opération a été menée sur réquisition du procureur de Dijon.

La police de Dijon saisit plus d'un demi kilo de drogue lors d'une opération dans le quartier des Grésilles

Plus d'un demi kilo de cannabis et de l'héroïne saisis par la Police Nationale 21 lors de l'opération dans le quartier des Grésilles à Dijon

Sur réquisition du procureur de la République de Dijon, Eric Mathais, la police nationale de Dijon continue d'intervenir sur les lieux de trafic de drogue et autres points de deal, notamment dans le quartier des Grésilles à Dijon. Ce lundi 22 mars, ce sont ainsi une vingtaine de policiers de la Brigade Anti Criminalité, de la Brigade Spécialisée de Terrain et de la Brigade Canine qui sont intervenus en fin d'après-midi entre 17 et 19 heures.

L'opération s'est soldée par la saisie de plus d'un demi kilo de cannabis et de l'héroïne. La drogue était conditionnée dans des sachets découverts dans une sacoche dissimulée dans un buisson.

Un véritable magasin ambulant

Dans le détail, les policiers ont mis la main sur 159 sachets de résine de cannabis, 30 sachets d'herbe et de fleurs de cannabis, un morceau de résine de cannabis et 26 sachets d'héroïne dont la valeur est estimée à 35 euros pièce. C'est donc une belle prise pour la police dijonnaise et un nouveau mauvais coup pour les trafiquants.

Sur demande des habitants, les policiers de la Brigade Spécialisée de Terrain est également intervenue ce lundi après-midi et en soirée dans le quartier du Mail à Chenôve, autre lieu connu pour ses trafics de drogue dans l'agglomération dijonnaise. Au cours du mois de février, la lutte contre l'ancrage des points de deal avait de nouveau privé les trafiquants de plus de 110 000 euros de l'économie souterraine. En un mois, les forces de l’ordre, les douanes et l’administration pénitentiaire, avaient conduit 81 opérations.

à lire aussi Dijon : un trafic de drogue démantelé, six personnes interpellées