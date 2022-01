La police de Douai en renfort dans le Calaisis, le maire écrit au ministre de l'intérieur

La lutte contre les réseaux de passeurs à Calais se fait-elle au détriment de la sécurité de certains habitants de la région ? Pour le maire de Douai, la réponse est "oui".

Frédéric Chéreau a écrit au ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin, pour l'alerter : dans un courrier en date du 21 décembre 2021, il affirme que des policiers affectés au Douaisis sont, depuis fin novembre et le tragique naufrage de migrants dans la Manche, régulièrement transférés sur la zone littorale.

BAC et brigade canine

En mars dernier, la circonscription de Douai a bénéficié de la nomination de 22 policiers supplémentaires. "Je vous en suis reconnaissant", écrit Frédéric Chéreau à Gérald Darmanin. Mais selon le maire, cela est sans effet car de nombreux fonctionnaires, notamment ceux de la brigade anti-criminalité (BAC), se retrouvent dans le Calaisis.

Déshabiller Pierre pour habiller Paul

"La BAC, la brigade canine, et leurs véhicules partent là-bas" affirme Frédéric Chéreau, "or chez nous la délinquance a retrouvé ses niveaux de 2019. Ca me paraît inquiétant de déshabiller Pierre pour habiller Paul". Sans avancer de chiffres, il assure que les ponctions faites dans les effectifs du Douaisis sont plus importantes que dans d'autres circonscriptions.

Le maire craint que "les forces de police se retrouvent obligées d'arbitrer face à des faits, car elles n'ont pas les effectifs suffisants. Nous avons besoin de nos fonctionnaires. Je peux comprendre que le ministre ait besoin d'effectifs sur la côte, mais il faut repenser la manière dont ils sont répartis".

ECOUTEZ : Frédéric Chéreau, maire de Douai Copier

Nous avons sollicité la préfecture pour connaître le détail des effectifs policiers mobilisés, elle n'a pas donné suite à notre demande.