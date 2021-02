La police de Granville arrête un revendeur de stupéfiants pendant un contrôle du couvre-feu

Dans la nuit de jeudi à vendredi, les policiers de Granville ont interpellé, après une course poursuite, un homme bravant le couvre-feu avec de la drogue sur lui. Ils sont tombés sur lui pendant un contrôle du couvre-feu dans le centre-ville.

Les policiers se sont lancé dans une course poursuite derrière l'individu avant de l'interpeller.

La police nationale de la Manche dévoile ce lundi une interpellation inattendue effectuée à Granville dans la nuit de jeudi à vendredi. Aux alentours de 22h, alors qu'une patrouille partait en VTT pour effectuer un contrôle du couvre-feu, les policiers ont aperçu un homme en trottinette dans le centre-ville. L'individu, lorsqu'il constate que les fonctionnaires se dirigent vers lui, décide de prendre la fuite en jetant des objets sous des voitures.

Une course-poursuite

Selon la police, une véritable course-poursuite se lance dans les rues de Granville. Une poursuite "mouvementée qui amène le fuyard et les policiers à escalader successivement un portail, une palissade de 2 mètres et un mur d'enceinte de 2m50". Au final, l'individu est interpellé avec sur lui une plaquette de 100 grammes de résine de cannabis. Sous les voitures, les fonctionnaires retrouvent un téléphone portable et 110 grammes d'herbe de cannabis. Il devra en répondre le 23 juin devant le tribunal de Coutances.