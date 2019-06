La police de Grasse met la main sur un butin exceptionnel

Des vélos et des outils de chantier de grandes marques ont été retrouvés par la police nationale de Grasse la semaine dernière dans un camion stationné près de la gare. Le butin est estimé à 30 000 euros. Quelques objets ont déjà pu être restitués à leur propriétaire.

Grasse, France

L'enquête de la police nationale de Grasse a connu un coup d'accélérateur le lundi de Pentecôte, après le vol de deux vélos électriques sur le toit d'un camping-car de deux touristes français. Grâce à la vidéo-surveillance installée place de la buanderie, où était stationné le camping-car, les policiers ont retracé le parcours des deux voleurs qui sont repartis avec les vélos jusqu'à une camionnette garée près de la gare.

Deux personnes interpellées, un troisième individu toujours en fuite

Une fois les deux vélos cachés à l'intérieur du véhicule, les deux individus sont repartis à pied. La police a alors mis en place un dispositif de surveillance autour de la camionnette. Ce qui a permis d'interpeller un des deux voleurs identifiés, âgés de 18 ans, en compagnie d'une femme de 33 ans, propriétaire du véhicule immatriculé en Allemagne. Ils sont tous les deux Roumains et ont été placés en garde à vue pendant 48 heures pour vols et recel de vols. Ils ont depuis été placés en détention provisoire et un juge d'instruction a été saisi. Ils ont assuré être sans domicile. Le troisième individu, lui aussi Roumain, est toujours en fuite. Son identité a été inscrite au fichier des personnes recherchées.

Des outils de chantier de grande valeur dérobés

A l'intérieur de la camionnette, les policiers de Grasse ont découvert une vingtaine de vélos. Des VTT, des vélos de courses, des vélos électriques de grandes marques étaient cachés à côtés de plus de 70 outils de chantier, eux aussi dérobés "à la roulotte" ces dernières semaines dans des véhicules utilitaires stationnés. Une mallette d'inspection vidéo fibre optique d'une valeur de 10 000 euros fait notamment partie des objets retrouvés. En tout le butin est estimé à 30 000 euros, du jamais vu selon la police nationale de Grasse.

Vous faîtes partie des victimes ? Contacter directement le commissariat de Grasse

Depuis la découverte de ce butin exceptionnel, une dizaine d'objets ont pu être restitués à leur propriétaire. Si vous faîtes partie des victimes, vous pouvez contacter le commissariat de Grasse au 04.93.40.91.91. Pour récupérer votre objet dérobé, il faut absolument vous munir de la facture.