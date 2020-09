La police de l'Hérault fait sa révolution

La police nationale de l'Hérault prépare cette réforme depuis près d'un an. Elle est officiellement mise en place à partir de ce lundi 14 septembre. Une réorganisation des services en profondeur pour plus de réactivité, de visibilité et donc d'efficacité.

Un seul mot d'ordre pour cette petite révolution : "la résolution des problèmes". Une intention annoncée par le patron des policiers de l'Hérault, Yannick Boulin, qui a revu de fond en comble le fonctionnement des policiers de l'Hérault. L'objectif est d'être plus réactif donc plus efficace et cela passe par plusieurs changements.

Changement d'horaire pour les brigades de jour et de nuit

D'abord, la réorganisation des services et des horaires. Yannick Blouin veut fidéliser les agents à certains postes et à certaines tâches ainsi qu' à certains quartier. Les policiers travaillent désormais 12 h 08 d'affilés, 11 h 08 pour la Bac, la Brigade anti-criminalité, contre 8 heures auparavant. Des grosses journées, denses, mais moins de vacations dans l'année. 127 au lieu de 212 jusque là. Ce système permet aux policiers d'avoir plus de weed-end non travaillés et plus de jour de repos entre les vacations. "Une vrai satisfaction pour les brigades de jour. Les agents vont pouvoir bénéficier d'un week-end sur deux contre un week-end sur six avant. C'est un plus pour la vie sociale et familiale. C'est plus dur pour les brigades de nuit" selon Rémy Alonso, secrétaire départemental du syndicat Alliance Police.

Mutations géographiques pour les agents

L'affectation géographique va évoluer pour s'adapter à la réalité du terrain. A Montpellier, 50 % de la délinquance se situe dans l’Écusson, 23 % à la Mosson. Sans parler du jeu de chaise musicale entre Montpellier, Béziers, Sète et Agde. De nombreux agents ont muté.

L'accueil des appels à police secours au 17 est renforcé pour améliorer la réactivité et la performance du service.

Meilleure collaboration avec la police municipale

L'autre grand changement, c 'est le renforcement de la collaboration entre la police nationale et la police municipale. Elle est déjà bien en place à Béziers et s'améliore à Montpellier depuis l'arrivée de la nouvelle équipe municipale. Jusque là, le travail en commun était très difficile. Par exemple, en cas de manifestations tendues, comme avec les gilets jaunes ou les blacks blocs, la police nationale souhaite prendre la main sur le système de caméras de vidéos surveillance pour gérer et réagir au plus. Ce n'était pas le cas jusque là, les caméras étant sous la seule surveillance de la mairie. "On a frôlé la catastrophe plusieurs fois" dit Yannick Blouin, le patron des policiers de l'Hérault. La nouvelle équipe municipale a déjà donné son feu vert.

Des réunions régulières et concrètes sur des problèmes de la vie quotidienne

Enfin, des groupes de travail et des réunions régulières, toutes les 3 semaines, et surtout concrètes seront organisées sous la responsabilité de la police nationale. Seront réunis autour de la table des représentants de la police, de la police municipale, des associations de commerçants et de riverains, de l'Education Nationale et des bailleurs sociaux parce qu'un sas qui ne fonctionne pas dans un immeuble ou un carreau cassé participe au sentiment d'insécurité au quotidien. Bref, tout est fait pour atteindre la fameuse "résolution des problèmes".