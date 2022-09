La police de l'Indre alerte face à des vols de volants dans des voitures à Châteauroux

Les automobilistes de l'Indre sont appelés à la vigilance. Dans la nuit de mercredi 28 à jeudi 29 septembre, plusieurs vols de volants dans des voitures ont été signalés à Châteauroux. Le ou les malfaiteurs ont principalement dérobé des volants de BMW. Dans leur viseur : les modèles 430i, série 1, série 3 et série 4.

Les voleurs ont brisé les vitres et les déflecteurs arrière pour entrer dans les véhicules. Ils ont également dérobé des porte-monnaie, des cartes grises et des consoles centrales. Pour l'instant, les policiers de l'Indre recense au moins 5 victimes dans le même secteur, avenue de Blois, avenue Gaujard Rome, allée Bernard Mesnager, avenue de Tours et rue des Pépinières. La police recommande aux victimes, qui ne se seraient pas encore signalées, de les prévenir en appelant le 17.