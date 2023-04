La police de la Loire lance un appel à témoins après une disparition inquiétante

La police de la Loire est à la recherche d'une femme de 56 ans : Catherine Solle Meiller n'a plus donné signe de vie depuis qu'elle a quitté son domicile de Saint-Étienne le mercredi 19 avril vers 16 heures. Elle mesure 1,60 mètre, a les yeux verts et les cheveux blonds. Elle portait un jean slim noir et un manteau noir. La quinquagénaire porte des lunettes de vue et un tatouage au poignet gauche.

