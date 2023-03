La police de la Loire lance un appel à témoins pour un accident de la route à Saint-Étienne

Les enquêteurs de la brigade des accidents et des délits routiers lancent un appel à témoins concernant un accident corporel de la circulation survenu le samedi 04 mars 2023 vers 17H00 à hauteur du 78 rue des Docteurs Charcot à Saint-Étienne. L'accident concerne une voiture de la marque Clio et une moto de la marque Yamaha. En cas d'informations, vous pouvez joindre la brigade des accidents et des délits routiers au 04.77.43.28.30

