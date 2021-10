La police de la Loire renforce ses contrôles routiers

Cette semaine, vous avez peut-être vu plus de policiers sur le bord des routes ligériennes. Ils ont reçu le renfort de 13 collègues CRS. Au total depuis sept jours, près de 400 infractions ont été constatées.

Si vous avez croisé plus de policiers sur le bord des routes ligériennes ces derniers temps, c'est normal. 13 motards CRS sont arrivés en renfort pour aider leurs collègues dans leurs missions de contrôles routiers. Depuis une semaine, près de 400 infractions ont été constatées sur l'agglomération de Saint-Étienne, les vallées du Gier et de l'Ondaine. Les policiers étaient ce jeudi à Roche-la-Molière, mais aussi à Unieux, où des riverains, notamment de la Croix-de-Marlet et la rue Pasteur, s'étaient plaint de la vitesse excessive de certains automobilistes.

"On est pas uniquement là pour aligner"

"Nous avons verbalisé des automobilistes pour défaut d'assurance, de permis de conduire, mais également pour conduite sous stupéfiant", précise la commissaire Océane Meyling, la patronne des policiers de l'Ondaine. "Et il y a aussi des infractions qui peuvent sembler anodines, mais qui sont tout aussi dangereuses, comme le non-port de la ceinture de sécurité. La présence renforcée des policiers sur la route, c'est une demande forte des habitants. Mais on sait aussi faire preuve de discernement, on n'est pas uniquement là pour aligner."

Parfois, les policiers verbalisent encore des automobilistes pour non-port de la ceinture de sécurité. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Plus de conduites sous stupéfiant

Selon le Major David Leichtmann, motard CRS de Sainte-Foy-lès-Lyon et qui participe à ces opérations de contrôle, il y a une recrudescence des conduites sans permis et des conduites sous stupéfiant. "Mais nous avons les moyens de les dépister et nous le faisons très régulièrement, même quand il n'y a pas d'infraction au préalable."

"C'est vrai qu'il y a certains axes où ça roule vite, même pour traverser la ville", reconnaît Gilles, qui habite Unieux et qui se balade au bord de la route. "Il peut y avoir des enfants qui traversent, donc c'est pas plus mal qu'il y ait des contrôles. Il faudrait même qu'ils soient un peu plus réguliers." Ces renforts de CRS restent dans la Loire encore quelques jours, avant d'être affectés à d'autres départements de la zone Sud-Est.