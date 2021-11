La Police de la Manche lance un appel à témoins après la disparition d'un homme

"Le 31 octobre Monsieur LATY Damien, âgé de 40 ans prenait le train à Coutances, pour se rendre à Saint-Lô. Malheureusement il descendait du train à Caen où il était aperçu pour la dernière fois clos du poteau rouge le 01 novembre 2021." La Police de la Manche lance un appel à témoins sur ses réseaux sociaux, après la disparition d'un homme vulnérable, sans autonomie, ni capacité à joindre ses proches.

Au dernières nouvelles, le quadragénaire était vêtu d'un pullover bleu marine avec un col en V, d'un blouson blanc, d'un pantalon de jogging bleu marine et de chaussures noires. De type caucasien, il mesure 1,85 mètres. Le normand est de corpulence moyenne, a les des chevelus bruns mi-longs, des yeux marrons et n'a plus de dents.

Toutes personnes ayant des informations est priée de contacter la Police ou la Gendarmerie de la Manche.