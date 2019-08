La police de la Roche-sur-Yon cherche le courageux cycliste qui a mis en fuite des incendiaires

La Roche-sur-Yon, France

C'est un appel a témoins inhabituel car là c'est une victime qui est recherchée. La police souhaite retrouver le cycliste, courageux, qui a mis en fuite trois hommes dans la nuit de samedi à dimanche au sud de la Roche-sur-Yon dans le quartier du bourg sous la roche.

La scène se passe rue Emile Gabory. Il est un peu plus de 23h30 ce 24 août quand trois hommes équipés d'un jerricane d'essence tentent de mettre la feu à une voiture en stationnement; une DS3 de couleur blanche qui appartient à la gérante du bar PMU de la rue.

Les flammes lèchent le véhicule, le cycliste met les incendiaires en fuite. Le feu est éteint à l'aide d'un extincteur par des témoins et grâce à lui le véhicule ne flambe pas entièrement. Toujours en selle, il poursuit les trois hommes mais il doit stopper sa course car il est à son tour aspergé d'essence et menacé avec un briquet. Le problème c'est que les policiers rapidement arrivés sur place ont immédiatement tenté d'interpeller les incendiaires et qu'ils n'ont pas pris l'identification du cycliste.

De retour sur les lieux du sinistre le bon samaritain avait disparu et depuis il n'a toujours pas porté plainte.