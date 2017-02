La police de Lille lance un double appel à témoins pour une piétonne fauchée par un chauffard à Lille Sud

Une dame entre 50 et 60 ans est entre la vie et la mort au CHRU de Lille après avoir été percutée par un automobiliste qui a pris la fuite cet après midi vers la Porte des Postes. La police lance un double appel à témoins.

La police recherche l'automobiliste qui a fauché la piétonne sur un passage protégé à l'angle du Faubourg des postes et de la rue Giraudoux ce mardi vers 14h à Lille. Il conduisait une Citroen Grise. Et puis la police doit aussi identifier la femme qui ne portait pas sur elle ses papiers d'identité. Il s'agit d'une femme d'une soixantaine d'années métis, d'1m65 et qui portait un gilet en laine jaune orange au moment de l'accident.

Si vous avez été témoin , vous pouvez contacter le service Quart de Lille ce soir au 03 62 59 83 63. Ou la brigade accidents de Lille demain à partir de 8 h, au 03 62 59 83 92.