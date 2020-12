La police de Limoges appelle à la vigilance après deux abus de faiblesse auprès d'habitants de Condat sur Vienne et de Limoges ces derniers jours. En proposant de réaliser des travaux, des individus se sont fait remettre des sommes très élevées en chèques par des personnes âgées.

10.000 € et une voiture envolés : la police de Limoges appelle à la vigilance après des abus de faiblesse

La police de Limoges mène deux enquêtes suite aux plaintes déposées par les familles d'habitants de Condat sur Vienne et de Limoges, victimes d'abus de faiblesse.

La semaine dernière, des individus ont réalisé des travaux de nettoyage de clôture chez une habitante de Condat, âgée de 79 ans et souffrant d’une maladie neurodégénérative. Lors d'une visite, sa fille a découvert les travaux réalisés et a constaté que 3 chèques manquaient dans le chéquier de sa mère, qui n'avait aucun souvenir de l'intervention, et que deux retraits avaient été effectués.

10.000 € d'acompte et un SUV non-payé

De même, à Limoges, sous couvert d'une société multiservices, deux individus ont proposé un devis de travaux à un habitant de 82 ans, en réclamant plusieurs chèques d'acompte pour un montant de près de 10 000 €. En plus, ils ont proposé à la victime de lui racheter son véhicule, un SUV de standing très récent ! Lui laissant en échange 4 chèques à n'encaisser qu’ultérieurement. Deux d'entre eux n’étaient même pas signés.

A la suite de ces faits très similaires, le commissariat de Limoges lance un appel à la vigilance auprès des personnes vulnérables en raison de leur âge ou de leur état de santé ainsi qu’à leur entourage et encourage les habitants de l'agglo de Limoges à contacter la police en cas de repérage d'individus suspects ou d'agissements anormaux.