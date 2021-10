La police de Limoges interpelle un voleur de 26 ans qui écumait le quartier Carnot

Un homme de 26 ans recherché pour vol avec effraction et vols à la roulotte a été interpellé en début de semaine par la police de Limoges Il avait opéré entre juillet et septembre dans le secteur Carnot et de la Mauvendière. L'homme déjà connu de la justice a été condamné à 4 mois de prison ferme

Un homme de 26 ans recherché pour vol avec effraction et vols à la roulotte a été interpellé mardi dernier par la police de Limoges Il avait opéré entre juillet et septembre dans le secteur de la place Carnot et le secteur de la Mauvendière. Cet homme qui utilisait plusieurs identités a été repéré par une patrouille mardi dernier rue Hoche par une patrouille de police. Lors de son interpellation il portait sur lui 9 grammes de résine de cannabis. L'homme a été placé en garde à vue où il a avoué un cambriolage et des vols dans des véhicules.

De nombreux objets volés retrouvés à son domicile

Une perquisition à son domicile a permis également de retrouver une multitude d'objets volés. De l'outillage électroportatif, de l'électroménager ainsi que des vêtements déclarés volés lors de plusieurs plaintes. Présenté au juge dans le cadre d'une procédure de plaider-coupable, l'homme, déjà connu des services de police pour des faits similaires, a été condamné à 4 mois de prison ferme et immédiatement incarcéré à la maison d'arrêt de Limoges.