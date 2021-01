La police de Limoges interrompt une rave-party sur les bords de Vienne

Des fêtards ont tenté de lancer une rave-party rue de la font pinot à Limoges sur les bords de Vienne samedi 16 janvier. Une fête de courte durée puisque huit véhicules de police se sont rendus sur place en milieu d'après-midi pour interrompre le rassemblement.

Pas de masques ni de respect des gestes barrières

À leur arrivée, une trentaine de personnes sont en train de danser devant de grosses enceintes alimentées par un groupe électrogène, "diffusant de la musique électro à forte puissance" décrit la police dans un communiqué.

Les participants à la fête boivent de l'alcool dans la rue et personne ne respecte les gestes barrières ni ne porte de masques selon les policiers.

Trois organisateurs dont un père et son fils

La présence des forces de l'ordre ne les dissuade pas tout de suite de danser et la tension monte avec certains fêtards. L'un d'entre eux, âgé de 37 ans est interpellé pour outrage et port d'arme. Huit autres sont également arrêtés et auditionnés par la police, la sono et le groupe électrogènes sont saisis.

Les organisateurs, un père et son fils de 48 et 18 ans ainsi qu'un troisième homme âgé de 24 ans ont reçu une ordonnance pénale. Le parquet a décidé d'une composition pénale pour l'auteur de l'outrage.