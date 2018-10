La police de Limoges lance un appel à témoins après la disparition d'un habitant de Feytiat vendredi dernier. L'homme est parti en VTT et n'a, depuis, plus donné signe de vie.

Limoges, France

La police de Limoges lance un appel à témoins suite à une disparition inquiétante. Un homme de 38 ans, habitant de Feytiat est porté disparu depuis vendredi.

L'homme serait parti en direction du "château d'eau de la Grange" à Feytiat entre les communes de Feytiat et Panazol. Il a les yeux marrons et les cheveux bruns avec un début de calvitie. Il est de corpulence athlétique et mesure 1m75. L'homme est parti avec un VTT de couleurs orange et noir.

Il a disparu vendredi 12 octobre vers midi et malgré les recherches entreprises près de son domicile et des lieux qu'il a l'habitude de fréquenter il demeure introuvable.

L'homme a quitté son domicile vendredi vers midi en VTT (orange et noir). Il se dirigeait vers le Château d'eau de la Grange entre les communes de Panazol et Feytiat. - © Police Nationale

Toute personne susceptible d'avoir des informations est priée de contacter la Police nationale au 05.55.14.30.83. (personnes qui l'auraient croisé dans un chemin forestier, vélo découvert abandonné...)