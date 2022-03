La police de Marseille traque les dépôts sauvages de gravats

A Marseille, lutter contre les dépôts sauvages de déchets revient à essayer de nettoyer la Méditerranée avec une épuisette, on se dit que le combat est perdu d'avance et pourtant la Ville de Marseille en a fait une priorité. Votée en décembre en conseil municipal, la brigade de l'environnement, composée de policier municipaux, est déjà passée à l'action. 200 interventions dont 15 ont été transmises à la procureure de la république de Marseille pour des poursuites pénales.

D'importants moyens pour épingler les professionnels

De jour comme de nuit, 15 hommes patrouillent dans la cité phocéenne et six agents décryptent les caméras de vidéosurveillance au centre de supervision. L'idée est de prendre en flagrant délit les fautifs. La fin de l'impunité selon Yannick Ohanessian, adjoint en charge de la tranquillité publique. "On veut taper fort et vite au porte-monnaie. On cible les professionnels qui balancent des tonnes de déchets en abusant souvent de personnes en précarité qu'ils payent avec quelques billets pour prendre le risque de commettre ces délits".

Ce n'est qu'un début

Sur les vidéos de surveillance, le spectacle est affligeant. Des camions vident leur benne avec des sacs de ciment, des gravats, des dizaines de pneus, etc... surtout dans les vastes arrondissements : 14e, le 10e avec une partie du 11e. Ce n'est qu'un début, la Ville va investir dans des caméras nomades. Les agents des parcs et jardins et les agents de surveillance de la voie publique seront formés au code de l'environnement.

