La police de Montbéliard stoppe les berlines rugissantes louées à grand frais

Des rodéos et pointes de vitesse dans les quartiers de Montbéliard au volant de grosses berlines de location. La police de Montbéliard a décidé de s'attaquer au phénomène qui irrite les riverains. Trois de ces voitures ont été saisies, dont une Audi RS 5 lundi soir à Voujeaucourt.

De grosses berlines allemandes louées à prix d'or pour aller faire des pointes de vitesse dans les quartiers de Montbéliard. La police a décidé de s'attaquer à ce fléau qui incommode les riverains. "Les gens ont l'impression d'un sentiment d'impunité face à ces comportements. Nous faisons la preuve du contraire", explique un officier du commissariat de Montbéliard.

Une Audi RS 5 a été saisie lundi soir. En fin de journée, la voiture est aperçue rue Ravel dans le quartier de la Petite Hollande où elle multiplie les pointes de vitesse. Un équipage de police somme au conducteur de s'arrêter. Ce dernier prend la fuite et abandonne la voiture un peu plus loin à Voujeaucourt où elle est repérée par les gendarmes et saisie par la police.

Au volant de ces berlines de location, ces conducteurs se croient à l'abri des poursuites

Mais le conducteur a pu être identifié. ll est interpellé quelques minutes plus tard. Il s'agit d'un montbéliardais de 20 ans qui sera poursuivi pour conduite sans permis, mise en danger et refus d'obtempérer.

Il avait loué cette voiture à une société sous traitante d'un loueur polonais. "800 € les deux jours" indique notre officier de police. "Au volant de ces berlines de location, les conducteurs se croient à l'abri de poursuites. Ce n'est pas le cas, puisque les véhicules sont stoppés et saisis."

Deux autres de ces berlines de location ont été ainsi neutralisés à Montbéliard ces dernier jours dont une Mercédès GLV 200 D dont le conducteur roulait sans assurance.