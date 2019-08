La police de Nancy lance un appel à témoins après la disparition inquiétante d'un homme il y a un mois

La police lance un appel à témoins après la disparition d'un homme de 26 ans il y a un mois près de Nancy. Il a quitté le domicile de sa mère à Malzéville le 15 juillet et n'a plus donné de nouvelles. Il est malade et en rupture de traitement.