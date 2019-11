La police de Nice recherche un adolescent de 16 ans disparu depuis quatre jours

Nice, France

Un ado de 16 ans recherché par les policiers niçois : Anisse Sefiouna a disparu depuis le lundi 11 novembre. Sa mère vient d'alerter les forces de l'ordre car il n'a jamais fugué et à l'habitude d'appeler plusieurs fois par jour. L'adolescent mesure environ 1m80, il est plutôt mince. Cheveux bruns et courts. Il était vêtu d'un survêtement noir, d'une doudoune noire avec fourrure au col et blanche au bout des manches.

Si vous l'apercevez ou possédez des informations pouvant aider à le retrouver, veuillez appeler la brigade administrative de la Sûreté départementale au numéro suivant : 04.92.17.22.46.