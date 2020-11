La police de Niort à la recherche d'un pyromane accusé d'avoir causé trois incendies en une nuit

Un pyromane a sévi dans les rues de Niort dans la nuit de mercredi 25 à jeudi 26 novembre. Trois feux ont été signalés à quelques dizaines de minutes d'intervalles dans le même périmètre, dans le quartier Tour-Chabot Gavacherie.

Le premier a eu lieu à 3h08 du matin rue Georges Méliès et a nécessité l'évacuation de 21 personnes d'un immeuble. Le second a lieu dix minutes plus tard. Il s'agit d'un feu de poubelle dans une propriété rue de pierre. Le feu s'est propagé à une conduite de gaz mais a été maîtrise par les pompiers et grâce à l'intervention des équipes de GRDF.

Le troisième, enfin est signalé à 4h40, dans la même rue et a touché des conteneurs devant la clinique vétérinaire Atlantique.

La police a ouvert une enquête.