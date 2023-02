La police de Niort recherche les propriétaires de bijoux volés

Si vous vous êtes fait dérober des bijoux, ils sont peut-être au commissariat de Niort. La police recherche les propriétaires de montres, colliers, boucles d'oreille ou encore de gourmettes au nom de Sylvette et Jean-Claude. Ces bijoux ont été retrouvés le 4 janvier dernier, abandonnés dans une haie quartier de Souché. Si vous reconnaissez l'un de vos bijoux, il faut contacter le commissariat de police de Niort au 05.49.28.72.00 et plus précisément le groupe atteintes aux biens.

