La police de Pau met la main sur 60 kilos de cannabis à Lons

Une grosse récolte de cannabis a été interceptée ce mardi 21 septembre par les agents de la police de Pau : soixante kilos de plantes en tout, découverts à Lons dans la matinée grâce à une opération où une quarantaine de fonctionnaires sont intervenus. Le "cultivateur", un homme de 30 ans, a été interpellé et placé en garde à vue.

Les plantes ont été découvertes dans deux caravanes appartenant au trentenaire, près du Gave. Dans l'un des véhicules, il y avait 360 grammes d'herbe séchée prête à la consommation, mais aussi des branches. Dans une deuxième caravane, les agents ont découvert d'autres branches, ainsi que trente pieds de cannabis qui poussaient aux alentours.

La police est ensuite allée fouiller au nord de Pau, entre l'A64 et le Cami Salié, où elle a découvert une autre dizaine de pieds. En tout, la récolte s'élève à soixante kilos de plantes, qui ont toutes été saisies et brûlées. L'homme de trente ans est convoqué le 8 novembre par la justice pour détention et usage de stupéfiants.