La police de Périgueux arrête un jeune sans permis après 20 km de course poursuite dans la campagne

Un équipage de la brigade anti-criminalité du commissariat de Périgueux a interpellé un chauffard et ses deux passagers après 20 km de course-poursuite entre Périgueux et Tocane Saint-Apre, dans la nuit de jeudi à vendredi. Il a été jugé et condamné le jour-même, à cinq mois de prison avec sursis.