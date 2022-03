La police de Périgueux démasque un escroc soupçonné de 50 arnaques sur Leboncoin

Un jeune homme de Marsac-sur-l'Isle, en Dordogne, est soupçonné d'avoir vendu sur le site Leboncoin des ordinateurs qui n'existaient pas, pour un préjudice qui dépasse les 18 000 euros. Le travail patient d'un enquêteur de la Brigade de sûreté urbaine (BSU) de Périgueux a permis de le démasquer. Convoqué au commissariat ce lundi 28 mars, il comparaîtra devant le tribunal correctionnel au mois de septembre.

Cinquante faits d'escroquerie recensés

La combine trouvée par le jeune homme de 22 ans est d'une simplicité étonnante. Il publie sur le site de petites annonces en lignes des annonces de vente de matériel informatique qu'il ne possède pas, en mettant des photos trouvées sur internet. Tout y passe, PC, cartes graphiques comme logiciels. Son profil, avec sa véritable identité, sa photo, et sa pièce d'identité, donne confiance aux acheteurs.

Mais la marchandise n'arrive jamais et pour cause, il ne l'a pas. Un enquêteur de la BSU a compilé les plaintes de différentes victimes dans toute la France, et les a réunies pour son enquête. Au total, il a dénombré 50 faits d'escroqueries. Le suspect se faisait payer par virements numériques. En un an et demi, il aurait réussi à gagner 18 500 euros.