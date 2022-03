La police de Périgueux intercepte une voiture à 127 km/h sur l'avenue Michel Grandou

Les motards de la police de Périgueux ont contrôlé un homme qui roulait à 127 km/h au lieu de 50 km/h sur l'avenue Michel Grandou à Trélissac, jeudi 25 mars aux alentours de 22 heures. Les policiers s'étaient positionné sur l'avenue pour effectuer des contrôles. Plusieurs accidents graves voire mortels sont à déplorer ces derniers mois sur cette grande ligne droite.

Le conducteur avait bu trop d'alcool

Les motards ont demandé à l'automobiliste de souffler dans le ballon. Résultat, 1,14 gramme d'alcool par litre de sang, plus de deux fois la limite autorisée. Le conducteur a reçu une convocation pour une ordonnance pénale devant la justice.

En deux heures de contrôle, entre 22 heures et minuit, les motards de la police ont relevé 17 infractions, notamment un défaut de permis, un feu rouge grillé, un dépassement dangereux et un autre à une intersection, et trois défauts de carte grise.