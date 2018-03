Sans papiers sur elle et quasi muette, cette dame hospitalisée depuis le 26 février est une inconnue. La police de Perpignan cherche à l'identifier.

Perpignan, France

Qui est donc cette femme, plongée dans son mutisme depuis plusieurs jours à l'hôpital de Perpignan ?

La police lance un appel à témoins ce mardi soir pour identifier cette personne âgée prise en charge le 26 février dernier vers 16h30, non loin de la gare. Les pompiers l'ont secourue rue Ribeire, avant de l'amener au Centre hospitalier, où elle a été admise dans le service gériatrie.

Cette femme n'a pas de papiers d’identité, communique très peu et de façon très confuse. Selon la police, elle est âgée de 70/80 ans, mesure 1,72m, pèse 40 kg, a les yeux bleus et des cheveux longs et blancs.

A son arrivée à l’hôpital, elle portait un jean beige, des chaussures bateau beige, un pull beige avec des rayures bleu ciel ainsi qu’un coupe-vent beige.

Si vous connaissez cette personne, appelez le commissariat de Perpignan au 04 68 35 70 00.