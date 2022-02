La police de Perpignan découvre 115 pieds de cannabis dans le sous-sol d'une maison

Le sous-sol abritait une forêt... La police nationale de Perpignan a découvert ce mardi matin une importante culture de cannabis dans la cave d'une habitation du quartier du bas-Vernet. 115 pieds de cannabis s'épanouissaient sous des lumières artificielles, "des lampes à sodium". Le sous-sol bénéficiait également d'un système de ventilation perfectionné et de disjoncteurs électriques.

A l'intérieur du logement, un homme d'une cinquantaine d'années a été interpellé et placé en garde à vue. Sur place, les enquêteurs de la brigade des stups et de la brigade cynophile ont aussi mis la main sur plus de 9 kilos de fleurs de cannabis, "récoltées et séchées prêtes à la consommation".