Poitiers, France

Le beau coup de filet de la police de Poitiers ! La brigade des stupéfiants vient de démanteler un important trafic de cannabis dans le quartier des Couronneries. Trois suspects âgés de 20 à 22 ans ont été interpellés. Pendant près d'un an, ils ont écoulé d'importantes quantités de drogue.

Près d'un an de trafic

Le trafic a commencé à priori en janvier. Depuis cette date, les trois dealers auraient écoulé près de 85 kilos de résine de cannabis pour une valeur marchande à la revente estimée entre 250.000 et 500.000 euros. Ce sont les voisins du quartier, notamment les riverains de la rue de la Clouère, agacés par les incivilités du trio qui ont contacté les policiers.

Arrêtés mardi sur place

Ces derniers mettent en place une surveillance et découvrent rapidement que les suspects utilisent les halls d'immeuble pour y cacher et vendre la drogue. Deux d'entre eux finissent par être arrêtés mardi sur le lieu des transactions. Ils ont sur eux 217 grammes de résine et 1.000 euros en liquide. Les enquêteurs trouvent dans une poubelle juste à côté 40 grammes d'herbe.

Déférés devant le juge ce vendredi

Placés en garde à vue avec un troisième complice, ils devraient être déférés ce vendredi devant le juge avant un éventuel procès.