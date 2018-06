Biard, France

La police de Poitiers lance un appel à témoins après l'accident de avant-hier à Biard : Ca s'est passé le 21/06/2018 à 16 H 45 environ route de Bellevue, au niveau du cimetière de Biard. Un accident entre un motocycliste et une joggeuse. La jeune femme et le conducteur du deux-roues sont chacun dans un état sérieux, voire grave. Le pronostic vital est engagé pour la joggeuse. Toute personne ayant des éléments pouvant éclairer les enquêteurs sur les circonstances de l'accident est priée de prendre contact avec la brigade "accident et délit routier" de l'Hôtel de police de Poitiers, du lundi au vendredi entre 8h et 18h, au 05 49 60 60 02 ou alors au 05 49 60 61 04.