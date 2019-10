La police de Poitiers lance un appel à témoins après un accident avec délit de fuite. Cela s'est passé au 215 avenue de Paris à Poitiers ce jeudi entre 7h et 7h20. Un cyclo a été renversé par une voiture. L'automobiliste a pris la fuite.

La police de Poitiers lance un appel à témoins après un accident avec délit de fuite. Cela s'est passé ce matin entre 7h et 7h20, tout en haut de l'avenue de Paris à Poitiers, à hauteur de la Mie Câline, juste à côté du nouveau Burger King. Un cyclomotoriste arrivant de la ZI de la République et se dirigeant vers Jaunay-Marigny s'est fait percuter sur le rond-point. L'automobiliste a pris la fuite. Si vous étiez dans les parages et que vous avez assisté à la scène, la police vous invite à la contacter au 05 49 60 60 00.