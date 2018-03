Poitiers, France

Pour la police nationale de Poitiers, l'enquête pour recel de vol a finalement conduit au démantèlement d'un vaste trafic de drogue émanant du quartier des Couronneries.

C'est en cherchant son passeport que les policiers tombent sur la drogue

Dans cette affaire, tout débute le 16 mars dernier : La police arrête un suspect pour un recel de vol. L’homme, dépourvu de pièce d'identité, explique qu'il vit dans le quartier des Couronneries et que c'est là qu'il garde son passeport. Deux jours plus tard, le dimanche, les fonctionnaires de la Sûreté Départementale se présentent au domicile de l'individu et en cherchant son passeport dans l'appartement, tombent par hasard sur de la drogue, mais pas que ça : Non seulement ils découvrent dix kilos de résine de cannabis sous le matelas, mais ils tombent aussi sur 290 euros et sur le matériel du "parfait dealer" (balance de précision, rouleau de cellophane et morceaux de résine de cannabis conditionnés pour la vente).

Le dealer présumé prend la fuite, sa cavale dure trois jours

Voyant cela, le propriétaire des lieux prend la fuite laissant deux jeunes hommes dans son appartement. ces derniers sont interpellés à leur tour et placés en garde à vue. Pour ce qui est du "dealer" présumé, la "cavale" n'aura pas été longue puisqu'il sera interpellé trois jours plus tard, le mercredi 21 mars, à Poitiers.

Le trafic durait depuis un an

L'enquête a permis de démontrer qu'il était bien le propriétaire des 10 kilos de stups et que le trafic durait depuis un peu plus d'un an. Les autres interpellés lui servaient de "petites mains" dans le réseau. Au total, dans cette affaire, quatre hommes ont été placés en garde à vue. Ce matin, le principal suspect a été présenté au magistrat à l'issue de sa garde à vue. Et les trois autres, remis en liberté, avec convocation ultérieure devant la justice.