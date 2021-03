La police de Rochefort recherche les propriétaires de centaines d'objets après le coup de filet du 19 janvier

La Police de Rochefort recherche les propriétaires des objets retrouvés le 19 janvier dernier dans plusieurs camps de gens de voyage à Rochefort, Tonnay Charente et Le Thou,

Le coup de filet de la Police de Rochefort s'est déroulé le 19 janvier dernier. Deux cents gendarmes et policiers était intervenus la nuit dans plusieurs camps de gens de voyage du côté de Rochefort, Tonnay Charente, Le Thou. Ils avaient interpellé 11 personnes suspectées d'une cinquantaine de vols.

Une partie des objets, armes et véhicules volés ont déjà été identifiés ou restitués.

Ce mardi, la Police de Rochefort met à disposition sur sa page Facebook le butin qu'il reste à identifier sur un dossier Google Drive. Et c'est impressionnant ! On retrouve des dizaines de bijoux, des outils, et tout un tas d'autres objets.

La Police Nationale lance donc un appel. Si vous reconnaissez un de ces objets volés, contactez police-rochefort@interieur.gouv.fr ou br.rochefort@gendarmerie.interieur.gouv.fr. N'oubliez pas de préciser vos coordonnées, la date et le lieu du vol, le ou les objets identifiés, la plainte précédemment déposée, la facture d’achat de l’objet ou à défaut tout justificatif de propriété en vue de sa restitution.