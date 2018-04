Pau, France

La police de sécurité du quotidien sera déployée en septembre à Pau. Trente villes de France vont bénéficier de ce dispositif, par exemple au Mirail à Toulouse ou les quartiers Nord de Marseille. Cela va notamment permettre de déployer des effectifs supplémentaires dans ces quartiers difficiles. Et il y en aura donc aussi chez nous, à Ousse-des-Bois et Saragosse. Le maire, François Bayrou, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, Gilbert Payet et la procureure de la République Cécile Gensac ont signé ce jeudi le "plan de reconquête républicaine".

Dix policiers supplémentaires

La police de sécurité du quotidien, ce sont surtout des effectifs en plus : dix policiers vont être affectés au commissariat de Pau. Leur mission : patrouiller à l'Ousse-des-bois et Saragosse pour "habituer la population à des échanges quotidiens avec la police" explique François Bayrou. Une brigade VTT avec six policiers va être créée, mais leur mission sera plus vaste. Ils pourront intervenir partout en ville, et en coopération avec la police municipale.

🔴[#EnDirect] Présentation de la #PoliceSecuriteQuotidien avec @Prefet64@Ville_Pau et @justice_gouv : la #PSQ permet la mobilisation coordonnée et innovante des services de la @PoliceNationale et de la police municipale avec les acteurs locaux engagés en faveur de la #securitepic.twitter.com/RBwM3p5iln — Préfet des Pyrénées-Atlantiques (@Prefet64) April 12, 2018

Policiers municipaux et nationaux patrouilleront ensemble, dans la même voiture, c'est nouveau. La police nationale aura également accès plus facilement aux images des caméras de vidéo-surveillance qui sont sous contrôle des municipaux. Il y a aura d'ailleurs une dizaine de caméras supplémentaires à Ousse-des-Bois et Saragosse. La police de la ville va également mettre à disposition des policiers nationaux ses deux brigades canines, car il n'y a pas de maître-chien au commissariat.

Dernier volet de ce plan, la mobilisation des citoyens. Cela consistera par exemple à organiser des opérations du type "voisin vigilant" pour faire baisser le nombre de cambriolages. Ils ont augmenté de près de 8% l'année dernière.