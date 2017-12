Les petits ruisseaux font les grandes rivières. En suivant cet adage, les policiers de Tours ont mis la main sur 11 kilos de cannabis cette semaine. L'histoire débute le 7 décembre, avec une opération effectuée dans le quartier du Champ-de-Mars à l'aide de chien "stup". La fouille d'une cave et de l'appartement du locataire permet de saisir 3 kilos de cannabis et 200 grammes de cocaïne et quelques centaines d'euros.

L'homme, connu des services de police, est donc placé en gardé à vue puis incarcéré dans l'attente de son jugement. En prison, il téléphone à sa famille pour leur demander de mettre "en sécurité" d'autres quantités de drogue. Mais l'appel est intercepté par la police qui saisit 11 kilos supplémentaires et interpelle par la même occasion la sœur du trafiquant. Le frère et la sœur étaient jugés cet après-midi par le tribunal correctionnel de Tours. Le procureur a requis 3 ans de prison ferme contre le principal protagoniste du trafic. Le jugement n'a toujours pas été rendu.