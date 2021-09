La police de Vaucluse assure quelle ne reculera pas dans la cité du Dr Ayme à Cavaillon

"A Cavaillon, la police a des résultats et ne reculera pas face aux trafiquants de drogue" : c'est le directeur de la police en Vaucluse qui l'assure 48 heures après les détonations dans le quartier du Dr Ayme. Jean Marc Luca rappelle qu'il ne "faut pas résumer le trafic de stupéfiants à un problème de police". Cette année, la police a interpellé dans ce quartier du Dr Ayme 160 personnes, découvert une cinquantaine de kilo de stupéfiants. Une quinzaine d'armes ont aussi été saisies. "Les policiers ne lâcheront rien. Nous sommes là en permanence, même la nuit. J'ai réorganisé mes services" explique Jean Marc Luca.

Les problèmes de quartier ne sont pas qu'un problème de police

La police de Vaucluse souligne que depuis cet été, elle est aux coté des bailleurs sociaux, des médecins et des services sociaux, de la CPAM pour former le personnel et sécuriser les locaux . "Les problèmes des quartiers à Cavaillon ou ailleurs, ce n'est pas qu'un problème de police. Il est normal que la police soit aux coté des bailleurs sociaux, des médecins, de la CPAM. La police est aux côtés de ces partenaires et intervenants pour que la vie existe dans ces quartiers" résume le directeur de la sécurité publique en Vaucluse.