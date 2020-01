La police de Vichy (Allier) lance un appel à témoins après un accident de la route

Vichy, France

L'accident s'est déroulé ce dimanche 18h sur le boulevard des Etats-Unis. Selon les premiers éléments de la police vichyssoise, une voiture conduite par une femme de 27 ans a percuté un piéton au niveau de l'hôtel des Célestins. La victime, un homme de 75 ans, a été grièvement blessé et conduit en urgence au centre hospitalier de Roanne. Ce mardi, elle est toujours hospitalisée.

Des informations importantes pour comprendre

Dans le cadre de son enquête et pour comprendre les causes et les circonstances de cet accident, la police vichyssoise recherche des témoignages complémentaires. Elle enjoint toute personne, témoin, ayant des informations, de contacter le service "accidents et délits routiers".

Le numéro à composer est le 04 70 96 11 11.