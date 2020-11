La police démantèle un gros trafic de drogue à Chenôve

La guerre aux trafiquants de drogue se poursuit en Côte-d'Or et donne lieu à de jolies prises pour la police. Elle annonce avoir démantelé sans doute "l'un des plus importants" trafic dans le département qui sévissait depuis plusieurs mois à Chenôve. Six personnes ont été interpellées cette semaine