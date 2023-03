La police dévoile le moyen de se prémunir des vols par ruse à la carte de paiement dans le Var

Une série de faits en deux week-ends consécutifs sur le marché du Mourillon à Toulon et l'absence d'indices probants ont poussé la direction départementale de la sécurité publique à renforcer la présence policière dans le secteur le week-end dernier. Une stratégie payante puisque la présence de la compagnie d'intervention a permis d'interpeller en flagrant délit une équipe composée de deux Marseillais, en train de tenter de voler habilement, à un distributeur automatique de billets, un ressortissant québécois. Les deux individus mis en cause seront jugés à la fin de ce mois de mars, devant le tribunal correctionnel de Toulon.

L'enquête devra le confirmer, mais les deux individus sont soupçonnés de s'être livrés au même scénario les deux week-ends précédents. À chaque fois, deux hommes très bien habillés, qui présentent bien et qui donc n'attirent pas l'attention. Ils s'approchent de très près d'une personne qui est en train de retirer des espèces au distributeur pour capter le code secret au moment où le détenteur de la carte le compose.

Et s'ils y parviennent, le piège se referme. "Ce sont quasiment des prestidigitateurs, ils vont très très vite et sont très habiles. Pendant que l'un attire l'attention de la victime, l'autre appuie simplement sur le bouton de fin d'opération. Et quand la personne se retourne, elle pense que sa carte est restée bloquée dans la machine, alors qu'elle est en possession du voleur" détaille le brigadier-chef Fabrice, de la brigade de la délinquance astucieuse au commissariat central de Toulon.

Et comme ces individus opèrent les jours de fermeture des agences bancaires, impossible pour les clients de vérifier que leur carte est effectivement retenue dans l'appareil. Sauf que pendant ce temps là, les voleurs ont tout le loisir de siphonner les comptes en banque de la victime. Plus de 4.000 euros par exemple disparus sur le compte d'un Toulonnais, victime de ce type de pratique, mi-février dans le quartier du Pont-du-Las à Toulon.

Une opération efficace

La compagnie d'intervention était donc sensibilisée au profil de ces délinquants, et quand ils ont aperçu deux hommes s'approcher de trop près d'une personne à un distributeur de billets samedi dernier à proximité du marché du Mourillon, ils ne les ont pas quittés des yeux. "Nous nous sommes rapprochés discrètement et on a pu les interpeller en flagrant délit.

L'un d'entre eux avait la carte de la victime dans sa manche. C'est très rare de les faire en flagrant délit, car ça va très vite. D'ailleurs la personne québécoise n'a pas tout de suite compris qu'elle venait d'être victime d'un vol par ruse. Il a fallu qu'on lui explique" témoigne le gardien de la paix Babass qui a participé à l'interpellation avec ses collègues de la compagnie d'intervention.

Les deux hommes ont reconnu les faits en garde à vue. L'un d'entre eux a été placé en détention provisoire, car il était déjà connu pour des faits similaires. Le second a été remis en liberté, mais placé sous contrôle judiciaire avant sa comparution, avec son complice présumé, fin mars devant le tribunal correctionnel de Toulon.

Se protéger facilement

Pour vivre heureux, vivons cachés ! C'est un peu l'esprit du message de prévention délivré par le commissaire divisionnaire Jean-Michel Hornus. "Si votre code n'est pas vu, vous ne serez pas une cible. En revanche, dès que les individus arrivent à connaître votre code, vous devenez une cible et l'objectif, c'est de dérober votre carte. Il faut donc être très vigilant lorsque vous composez votre code confidentiel.

Cela s'applique devant un distributeur automatique de billets, mais aussi, par exemple devant une pompe à essence, ou tout endroit où il y a un petit peu de monde et où on tape son code de carte de paiement" argumente le directeur départemental adjoint de la direction départemental de la sécurité publique du Var.